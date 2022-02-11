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Son dakika haberi... Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada

11.02.2022 09:45
Son dakika haberi... Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı.

Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları bir de sosyal medyada paylaşan Ünlü, Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, oyuncu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere korku dolu anlar yaşattı. Ünlü, olay esnasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü ve bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bıçağın sapıyla müşterinin kafasına vurdu

Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak Ünlü, o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Beyoğlu, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
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