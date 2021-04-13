Son dakika haberi: Oyunseverler 8 ayda 2 milyar 434 milyon 186 bin TL kazandı

Sisal Şans'ta Mart ayının en büyük ikramiyesi, Süper Loto ile İstanbul Üsküdar'dan 1 kişiye çıkan 17 milyon 160 bin 151 TL oldu ve oyunseverlerin Mart ayı itibariyle kazandığı toplam miktar 2 milyar 434 milyon 186 bin 646 TL'ye ulaştı.

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans farklı bir şans oyunları deneyimi yaşatmayı sürdürüyor.