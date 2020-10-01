Van'ın Özalp ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Bayram Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Yıldırım ve kurum amirleriyle denetime katıldı.
Maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda uyarılarda bulunan Çelik, vatandaşlardan tedbirli olmalarını ve salgınla mücadele çalışmalarına destek vermelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Özalp Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika