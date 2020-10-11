Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Boğazkesen Mahallesinde Dinçer Erbay'a ait kilerin çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yan taraftaki ahıra sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Özalp'ta bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika