Son dakika haberi! Özalp ve Muradiye'de çöp transfer istasyonlarının kurulması çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nün kirlilikten arındırılması amacıyla Özalp ve Muradiye ilçelerinde yapımına başladığı katı atık transfer istasyonlarında çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre dostu projelerini tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı kontrolünde Özalp ve Muradiye ilçelerinde katı atık transfer istasyonlarının yapımı devam ediyor.

Muradiye'nin Karahan Mahallesi'nde yapımı süren katı atık aktarma istasyonunun yüzde 40'ı tamamlanırken, Özalp Aşağı Mollahasan Mahallesi'ndeki Katı Atık Aktarma İstasyonunun ise yüzde 20'si tamamlandı.