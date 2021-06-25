Son dakika haberi: Özbekistan, Afganistan sınırı yakınındaki Tirmiz poligonunda askeri tatbikata başladı - Son Dakika

Özbekistan silahlı kuvvetleri, Afganistan sınırı yakınındaki Tirmiz poligonunda askeri eğitim tatbikatlarına başladı.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Tirmiz poligonunda çok sayıda asker ve askeri aracın yer aldığı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Bu kapsamda, silahlı kuvvetlerin askeri hazırlığı gözden geçirilecek, askerlerin saha becerilerinin geliştirilmesi ve askeri birliklerin hareketlerinin koordine edilmesi üzerinde çalışılacak.

Tatbikat senaryosuna göre, konumu tespit edilen düşman, karadan ve havadan düzenlenecek saldırılarla etkisiz hale getirilecek.

Öte yandan tatbikatta, çok sayıda askeri aracın yanı sıra askeri helikopter ve uçaklar yer alacak.

Özbek Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Afganistan'daki, özellikle ülkenin kuzeyindeki, askeri siyasi durumun dikkatle izlendiği, komşu ülkede şiddetin tırmanmasının derin endişe yarattığı belirtilmişti.