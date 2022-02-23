Son dakika haberi | Özbekistan'da 1999'daki terör olayları sanığına 23 yıl sonra 20 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Özbekistan'da 1999'daki terör olayları sanığına 23 yıl sonra 20 yıl hapis cezası

23.02.2022 20:25
Son dakika haberi | Özbekistan'da 1999'daki terör olayları sanığına 23 yıl sonra 20 yıl hapis cezası

Son dakika gündem haberine göre Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Şubat 1999'da meydana gelen terör olaylarına karışan sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Şubat 1999'da meydana gelen terör olaylarına karışan sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Taşkent Şehir Mahkemesinde 16 Şubat 1999'da başkentte meydana gelen terör saldırılarına karıştığı iddiasıyla hakkında arama kararı çıkarılan ve 23 yıl aradan sonra geçen ay yurt dışında tutuklanarak ülkeye getirilen 1969 doğumlu C.Y.'nin yargılaması sona erdi.

Mahkeme kararına göre, sanık C.Y, Özbekistan Ceza Kanunu'nun terör, anayasal düzene muhalefet, saldırı düzenleme, ülkeye yasa dışı giriş-çıkış yapma, suç örgütü kurma veya örgüt faaliyetlerinde yer alma gibi maddeleri kapsamında suç işlemekten dolayı 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Özbekistan'da 16 Şubat 1999'da silahlı bir çete, aralarında Bakanlar Kurulunun da bulunduğu altı binaya bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlemişti. 16 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı terör olaylarının ardından çok sayıda kişi saldırılara karıştığı iddiasıyla tutuklanarak çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırılmış, bazıları ise yurt dışına kaçmıştı.

Söz konusu saldırıları düzenleme iddiasıyla 23 yıldır aranan C.Y, Özbek emniyet birimlerince yaşadığı yabancı bir ülkede tutuklanmasının ardından geçen ay ülkeye getirilerek mahkemeye çıkarılmıştı.???????

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Özbekistan, Saldırı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Özbekistan'da 1999'daki terör olayları sanığına 23 yıl sonra 20 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Özbekistan'da 1999'daki terör olayları sanığına 23 yıl sonra 20 yıl hapis cezası - Son Dakika
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