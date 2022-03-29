Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır - Son Dakika
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

29.03.2022 12:47

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için hazırlandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye 2 günlük ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret öncesi kentin ana caddeleri Türk ve Özbekistan bayraklarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı elektronik tabelalara "Hoş geldiniz" mesajları yansıtılırken, kentte faaliyet gösteren Türk firmaları da binalarına Türk bayrağı astı.

Taşkent'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği yollarda güvenlik önlemleri de artırılırken, ülkede faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kanallarda da gün boyu Erdoğan haberleri yayınlanıyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır
Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır
Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır
Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır - Son Dakika


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