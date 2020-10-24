Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor

24.10.2020 11:50
Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor, System.String[]

Son dakika yaşam haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi yerleşkesindeki 'Mola Evi'nde özel bireyleri ağırlarken, ebeveynleri için de yeni bir uygulama başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi yerleşkesindeki 'Mola Evi'nde özel bireyleri ağırlarken, ebeveynleri için de yeni bir uygulama başlattı.

Çocuklarını Mola Evi'ne teslim eden ebeveynler artık sahilde beden eğitimi ve spor öğretmeni Fatmanur Yılmaz eşliğinde 'aerobic workout' çalışmasına katılıp çimlerde spor yapıyor. Aileler ardından Uzman Psikolog Gizem Göçtü eşliğinde meditasyon ve Büyükşehir'in işlettiği Limon Kafe'de grup terapisine katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan mola evi sorumlusu psikolog Ezgi Dülger, ebeveynler için yeni başlatılan uygulamanın hava koşulları elverişli olduğu sürece devam edeceğini söyledi. Ebeveynlerin özellikle karantina sürecinde dışarıda vakit geçirmeyi özlediklerini belirten Dülger, "Burada sosyal mesafemizi koruyup spor yaparak onları motive etmeye çalışıyoruz. Onların da kendilerini özel hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Spor etkinliği yaptırdıktan sonra meditasyon yaptırıyoruz. Meditasyonun arkasından Limon Kafe'ye geçip orada çay kahve eşliğinde grup terapisi ile onlara eşlik ederek birbirlerini anlamalarını sağlıyoruz. Bu şekilde hem rahatlamış oluyorlar hem de günlerini güzel geçirmiş oluyorlar. Eminiz ki evlerine döndüklerinde kendilerini daha iyi hissedecekler" dedi.

Ebeveynlerden Raziye Ersöz ise 19 yaşındaki Serebral Palsili çocuğunun Engelsiz Yaşam Merkezi'nde spor etkinliklerine katıldığını ve Mola Evi'nde haftanın belirli günlerinde vakit geçirdiğini söyledi. Ersöz, "Pandemiden dolayı uzun süredir dışarıya çıkamıyorduk. Bu konuda da mutsuzduk. Spor etkinliğinin olmasına heyecanlandık, mutlu olduk ve şu anda da kendimizi hafif hissediyoruz, daha mutlu hissediyoruz. Belediye Başkanım Sayın Vahap Seçer'e bizi düşündüğünü için, bize böyle aktiviteleri sunduğunu için ve pandemi döneminde dahi bizleri ihmal etmediği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Filiz Özgenç de 9 yaşında otizmli bir kızı olduğunu ve servisle evden alınarak Mola Evi'ne götürüldüğünü söyledi. Kızını teslim ettikten sonra buluşmaya katıldığını belirten Özgenç, "Normalde spor yapmıyordum. Evde kendi imkanlarımla spor yapmaya çalışıyordum. Açık hava, deniz havasıyla birlikte güzel bir spor oldu. Enerji kattı, keyif verdi. Bu şekilde güzel bir etkinlik oldu. Özellikle özel çocuklarımıza yönelik bu çalışmalar, bu hizmetler çok değerli" ifadelerini kulandı. - MERSİN

Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor
Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor
Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatmanur Yılmaz, Toroslar, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor - Son Dakika

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