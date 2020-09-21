Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde Özel Halk Otobüsü sürücüsü ve yolcu arasında tartışma çıktı.

Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde Özel Halk Otobüsü sürücüsü ve yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şoför, kadın yolcunun bisikletini araçtan dışarıya çıkartmak istedi ve 'Pis sarhoşlar' diyerek bağırdı. Araya giren bir kişi olayın daha da büyümesini önlerken görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Sürücünün lisansı askıya alındı; olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Kadıköy'de durakta Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, 'Ben alkollü yolcu taşımıyorum' dedikten sonra 'Pis sarhoşlar' diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı. Duraktaki diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen şoför uzaklaştırılırken görüntünün sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Halk Otobüsü, Cep Telefonu, Kadıköy, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 04:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor         
22:25
Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı         
22:13
Liverpool, Sadio Mane'nin golleriyle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti Liverpool, Sadio Mane'nin golleriyle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti         
20:27
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı         
18:25
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
14:11
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı         
12:05
Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri         
12:02
Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim         
11:24
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 05:03:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei