Son dakika haberi... Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada
03.12.2020 11:43
Son dakika haberleri... BURSA'da özel bir halk otobüsünde yolcular, uzun süre aracı bekletip, fazla yolcu aldığını öne sürdükleri şoföre tepki gösterdi.
BURSA'da özel bir halk otobüsünde yolcular, uzun süre aracı bekletip, fazla yolcu aldığını öne sürdükleri şoföre tepki gösterdi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli sayıda yolcu taşımalarına izin verilen toplu taşım araçlarında zaman zaman kurallara uyulmadığı görülüyor. Önceki gün akşam saatlerinde, özel bir halk otobüsünün içerisinin tamamen yolcularla dolu olması tepki çekti. Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde vatandaşların, fazla yolcu alınmasına ve fazla bekleme yapılmasına tepki gösterdiği görüldü. Ayrıca otobüste kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye de uyulmadığı dikkat çekti.
Son Dakika Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz