Özel Kuvvetler Komutanlığından Gineli askerlere eğitim - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Gine Ordusu personeline çeşitli alanlarda eğitimler verildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından 5-27 Haziran tarihleri arasında Gine Ordusu personeline 'Yakın Muharebe', 'Araç Emniyeti', 'Çabuk Atış' ve 'İleri Sürüş Teknikleri' eğitimleri verildi" denildi.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)