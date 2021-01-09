Son dakika haberi: Özelleştirme kararları - Son Dakika

Son dakika haberi: Özelleştirme kararları

09.01.2021 09:53
Son dakika haberi: Özelleştirme kararları, System.String[]

Son dakika haber: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programındaki bazı taşınmazların satışlarını onayladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programındaki bazı taşınmazların satışlarını onayladı.

Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye hazinesi adına kayıtlı Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki 7 bin 54,06 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, satış için yapılan ihalede 6 milyon 510 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren 2 Zeytinoğlu İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret AŞ'ye satılmasına ???karar verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Oyaca (İmar) Mahallesi'ndeki 933 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 80 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Leyla Erdem'e satılması kararlaştırıldı.

Erzincan'ın Merkez ilçesi Gülabibey Mahallesi'ndeki 442 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların, 2 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İlhan Akpınar İnşaat Elektrik Üretim Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketine satılması uygun bulundu.

Ankara'nın Mamak ilçesi Nenek Mahallesi'nde bulunan 8 bin 294,76 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, ihalede 1 milyon 555 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Hüseyin Sarıaslan'a satılması onaylandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki 3 bin 515 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 6 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Kesici'ye satılmasına karar verildi.

Türkşeker adına kayıtlı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki 715 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 658 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların, 1 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Sınırlı Sorumlu Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifine, Konya'nın Yunak ilçesi Merkez/Selçuk Mahallesi'nde 6 bin 963 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 3 milyon 780 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Şefikoğulları İnşaat Nakliye Akaryakıta, Tokat'ın Niksar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 2 bin 317,87 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 3 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketine, Zile ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 bin 603,16 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 3 milyon 85 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Orhan Özkaleli'ye ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 15 bin 881,94 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 7 milyon 150 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne, Van'ın Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki 2 bin 315,06 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 861 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gıyasettin Kundakçı'ya satılması kararlaştırıldı.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 bin 17,63 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 7 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Rohat İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Plastike, 5 No'lu parselde bulunan taşınmazın 5 milyon 50 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Adil Kardeşler İnşaat Turizm Emlak Petrol Tekstil Taşımacılıka, 3 bin 516,62 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 5 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Lütfü Karaarslan'a, 3 bin 516,83 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 7 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul'e, Van'ın Edremit ilçesi Suphan Mahallesi'ndeki 5 bin 700 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 3 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizme, Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki 684,64 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 7 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Rohat İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Plastike satılmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ adına kayıtlı Erzincan'ın Merkez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 bin 337,15 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 4 milyon 434 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ağaoğlu Toprak Sanayi Ticaret AŞ'ye satılması uygun bulundu.?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ticaret, İnşaat, Karar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Özelleştirme kararları - Son Dakika Ekonomi


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