Son dakika haberi | Özenle beslenen 800 kilogramlık boğa satış için hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Özenle beslenen 800 kilogramlık boğa satış için hazırlanıyor

Son dakika güncel haberi: Muş'ta besicilik yapan Şeref Seven, 12 ay boyunca özenle beslediği 800 kilogram ağırlığındaki "Tono" adlı boğayı kurbanlık için satışa sunacak.

Muş'ta besicilik yapan Şeref Seven, 12 ay boyunca özenle beslediği 800 kilogram ağırlığındaki "Tono" adlı boğayı kurbanlık için satışa sunacak.

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Besiciler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvanların bakımlarını özenle yapıyor.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde yaşayan Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yaşındayken satın aldığı boğayı 20 bin liraya satışa sunacağını söyledi.

Kurban Bayramı için yetiştirdikleri hayvanlara özenle baktıklarını belirten Seven, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı kurbanlık için özel besiye alıyoruz. Bu hayvanlarımız büyüdüğünde ya kurban için satıyoruz ya da kesime gönderiyoruz. Yaklaşık 12 ay besi yaptığımız hayvanlarımızı İstanbul ve diğer illere kurbanlık olarak gönderiyoruz. "Tono" adı verdiğim boğam yaklaşık 800 kilogram. Günde 7 kilo arpa, 3 kilo yem ve 6 kilo da saman veriyoruz. Tono'ya çok önem veriyorum ve bir bebek gibi besliyorum."

Kurban Bayramı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Özenle beslenen 800 kilogramlık boğa satış için hazırlanıyor - Son Dakika

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