Son dakika haberi: Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler

Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolas¸ıyor. Maalesef beni gene o¨ldu¨rdu¨ler. Allah'a s¸u¨ku¨rler olsun yas¸ıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.