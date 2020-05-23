Son dakika haberi: Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler
Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolas¸ıyor. Maalesef beni gene o¨ldu¨rdu¨ler. Allah'a s¸u¨ku¨rler olsun yas¸ıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolas¸ıyor. Maalesef beni gene o¨ldu¨rdu¨ler. Allah'a s¸u¨ku¨rler olsun yas¸ıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
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24.05.2020 05:25:01. #1.13#
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