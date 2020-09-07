Son dakika haberi... Pakdemirli: "Yangının yerleşim yerleriyle alakalı tehdit durumu ortadan kalkmıştır" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda halen devam eden bir yangınımız var. Kanlıca'da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:52 - Kaynak: AA
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