Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı Han, ABD'nin müdahalesinin Afganistan'da terörü artırdığını savundu - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşının daha çok terörist doğurduğunu söyledi.

Başbakan Han, CNN'e verdiği röportajda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Afganistan'daki son durum ve diğer meseleler hakkında açıklama yaptı.

Han, ABD'nin kendi vatandaşlarına insansız hava aracı saldırılarının doğru ve teröristleri hedef aldığını söylediğini anımsatarak, "Köylerde patlayan bombalar nasıl sadece teröristleri hedefler?" dedi.

ABD halkının bu şekilde patlayan bombaların yol açtığı yan zararlardan haberi olmadığını belirten Han, Washington yönetiminin insansız hava aracı saldırılarına ilişkin politikasını gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Han, ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşının daha çok terörist doğurduğunu söyledi.

80 bin kişi öldü

Pakistan'ın Afganistan'da ABD ile iş birliği halinde olduğu gerekçesiyle intikam saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Han, "Tüm ülkede intihar bombaları vardı. Biz 80 bin kişi kaybettik." diye konuştu.

Han, Afganistan'daki mevcut durum sebebiyle 40 milyon kişinin dar boğazda olduğuna işaret ederek, ABD halkının Taliban hükümetinden hoşlanmama ile son derece zor şartlarla karşı karşıya kalan Afganları birbirinden ayırt etmesi gerektiğini dile getirdi.

"Taliban'ın alternatifi yok"

Afganistan'da bir şeylerin ilerlemesi adına şu an dünya için tek seçeneğin Taliban ile ilişki kurmak olduğunu vurgulayan Han, "Şu anda Taliban'a bir alternatif var mı? Hayır yok." dedi.

Han, Taliban'ın gönderilmesi halinde bu durumun Afgan halkı için faydalı olup olmayacağını sorgulayarak, dünyanın Taliban'a sırt dönmesinin ülkede kaosa yol açacağına dikkati çekti.

ABD'nin Taliban'ı er veya geç tanıması gerektiğini ifade eden Han, dünyanın Taliban'ı tanımadan önce bazı garantiler istediğine işaret etti.

Cammu Keşmir'de yargısız infazlar vurgusu

Han, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma da değinerek, ülkesinin Pekin Büyükelçisi'nin bölgeye gittiğini ve rapor ettiklerinin Batı medyasında yer alanlardan farklı olduğunu savundu.

Cammu Keşmir'de son 35 yılda yaklaşık 100 bin Keşmirlinin öldüğünü belirten Han, bu bölgede 800 bin Hint askeri olduğunu ve yargısız infazların yaşandığını kaydetti.