Pakistan Başbakanı İmran Han, 3 Aralık'ta öldürülen Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara'nın hayatını kurtarmaya çalışan Malik Adnan'a cesaret ödülü verileceğini duyurdu.

Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kendi hayatını riske atarak Kumara'nın hayatını kurtarmaya çalışan Adnan'a Pakistan halkı adına cesaretinden ötürü teşekkür etti.

Han, gösterdiği davranış sebebiyle Adnan'a cesaret ödülü verileceğini açıkladı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Sri Lankalı fabrika müdürü Kumara, 3 Aralık'ta, dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.

Han, Sri Lankalı müdürün "diri diri yakılmasını korkunç ve Pakistan için utanç günü" olarak nitelendirerek, olayın takipçisi olduğunu ve sorumluların cezalandırılacağını belirtmişti.

Han, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ile dün yaptığı görüşmede, Pakistan'ın sorumluları cezalandıracağına dair güvence vermişti.

Rajapaksa ise Han'ın sorumluları adaletin karşısına getireceği konusunda emin olduğunu kaydetmişti.

Kumara'nın ölümüyle ilgili soruşturmada şimdiye kadar 124 kişi gözaltına alındı.