Son dakika haberi: Pakistan, BM Güvenlik Konseyinden İsrail'i savaş suçlarından sorumlu tutmasını istedi - Son Dakika

Son dakika haberi: Pakistan, BM Güvenlik Konseyinden İsrail'i savaş suçlarından sorumlu tutmasını istedi

17.05.2021 11:13
Son dakika haberi: Pakistan, BM Güvenlik Konseyinden İsrail'i savaş suçlarından sorumlu tutmasını istedi, System.String[]

Son dakika haberler... Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'i savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutması için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'i savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutması için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyince İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik ve yaşanan şiddete ilişkin düzenlenen açık oturumda konuşan Akram, Filistin topraklarındaki durumu "son derece kötü" olarak nitelendirdi.

Akram, BM Güvenlik Konseyinden İsrail'in orantısız ve keyfi güç kullanımının bir an önce durdurulması için harekete geçmesi ve İsrail'i savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutması için gerekli adımları atma çağrısı yaptı.

Pakistan'ın, İsrail'in ayrım gözetmeden orantısız güç kullanımını kınadığını belirten Akram, hava bombardımanı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve sivil altyapının büyük zarar gördüğünü vurguladı.

Akram, BM Güvenlik Konseyinin can kayıplarına rağmen İsrail'in Kudüs'te, işgal altındaki Batı Şeria'da ve kuşatılan Gazze'de savunmasız Filistin halkına yönelik ayrım gözetmeden orantısız güç kullanımını durdurmasını talep edemediğini anımsatarak, bu tür eylemlerin insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına bağlılıklarını ilan edenler tarafından gerçekleştirilmesinin üzücü olduğuna işaret etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Birleşmiş Milletler, Pakistan, İsrail, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Pakistan, BM Güvenlik Konseyinden İsrail'i savaş suçlarından sorumlu tutmasını istedi - Son Dakika


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