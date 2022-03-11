Pakistan, Çin'den satın aldığı J-10C savaş uçaklarını resmi olarak envanterine ekledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pencap eyaletinin Attock bölgesinde Minhas Hava Üssü'nde düzenlenen törene, Başbakan İmran Han, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong ve üst düzey yetkililer katıldı.

Başbakan Han, burada yaptığı açıklamada, kimsenin artık Pakistan'a karşı saldırganca bir harekette bulunamayacağını belirterek, ordunun tüm gücüyle onlara karşı koyacağını vurguladı.

Çin ile yapılan anlaşmada kaç uçak satın alındığına ve bunların ne kadarının envantere katıldığına dair bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, anlaşma maliyeti de kamuoyu ile paylaşılmadı. Pakistanlı yetkililer, daha önce 25 savaş uçağının alınacağını belirtmişti.

Uzmanlar, Pakistan'ın Çin'den J-10C'leri almasını, Hindistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçakları tedarik etmesine bir cevap olarak yorumluyor.

Bu arada, savaş uçaklarının envantere girmesi işlemi, Hindistan'a ait süpersonik uçan bir nesnenin Pencap eyaletine düşmesinin ardından geldi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, dün yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü iddia ederek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası verirken, Yeni Delhi'den bir açıklama yapılmadı.