Son dakika haberi... Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamada, elde ettikleri bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerinin Ketta şehrinde düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 6'sının ise kaçmayı başardığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi. Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

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