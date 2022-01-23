Son dakika haberi... Pakistan'da balıkçı teknelerinin batması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu - Son Dakika

Pakistan'da üç balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu.
Polis yetkilisi Gazanfer Kadri, yaptığı açıklamada, üç teknenin sahil kasabası Keti Bunder açıklarında Umman Denizi'nde kötü hava koşulları nedeniyle battığını bildirdi.
Teknelerin batması sonucu 2 balıkçının hayatını kaybettiğini, 10'unun da kaybolduğunu belirten Kadri, donanma ve sahil güvenlik ekiplerinin 32 balıkçıyı kurtardığını kaydetti.
Üç teknede 44 balıkçının bulunduğunu aktaran Kadri, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
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