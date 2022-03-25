Son dakika haberi! Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi

25.03.2022 13:40
Son dakika haberi! Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi

Son dakika haber: Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı bugün gerçekleştirilmesi öngörülen güvensizlik oylaması oturumu gelecek haftaya tehir edildi.

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı bugün gerçekleştirilmesi öngörülen güvensizlik oylaması oturumu gelecek haftaya tehir edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Milletvekili Hayal Zaman'ın vefat etmesi sebebiyle Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, parlamento geleneğini bozmayarak hayatını kaybeden parlamentere saygı amacıyla oturumu 28 Mart'a erteledi.

Parlamento geleneğinde milletvekillerinden birinin ölmesi halinde o gün gerçekleştirilmesi gereken oturum bir sonraki çalışma gününe erteleniyor.

Hükümet ayrıca, PTI'dan muhalefetin tarafına geçen vekillerin oylarının geçersiz ilan edilip edilmeyeceğini belirlemek için mahkemeye başvurdu.

Başbakan Han, muhalefete bir sürprizi olduğunu iddia etti ancak bunun ne olduğunu henüz açıklamadı. Han ayrıca güç gösterisi amacıyla 27 Mart'ta İslamabad'da 1 milyon kişinin katılımıyla miting yapacağını belirtti.

İttifak kurulan partilerin desteği kuşkulu

Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Mevcut durumda PTI'nın ittifak kurduğu partilerle oy sayısı 178, muhalefetin ise 162 olarak görünüyor. Ancak PTI'nın ittifak kurduğu partilerin hükümete destekleri kuşkulu görünüyor. Ayrıca muhalefetin yanında oy kullanacaklarını açıklayan en az 13 PTI milletvekili de bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Muhalefet partileri, PTI'dan gelen milletvekilleriyle hükümeti düşüreceğine inanıyor.

Hükümet ise muhalefetin büyük bir yenilgiyle karşılaşacağını belirtiyor.

"Güvensizlik oylaması" önergesi

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylaması" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi - Son Dakika


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