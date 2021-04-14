Son dakika haberi... Pakistan'da DEAŞ bağlantılı 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Laşkar-i Cangvi mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Eyaletin Bolan bölgesinde, aldıkları istihbarat üzerine operasyon düzenleyen güvenlik görevlileri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist ise kaçtı. Kaçan teröristleri arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yetkililer, etkisiz hale getirilen teröristlerin, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Laşkar-i Cangvi örgütüne mensup olduğunu ve Şii Hazara topluluğuna saldırılar düzenlemekten sorumlu tutulduklarını kaydetti.

Merkezi, Pakistan'ın Pencap eyaleti olan Laşkar-i Cangvi, daha önce de Belucistan'da mezhep temelli saldırılar düzenlemişti. Terör örgütü, özellikle Şii Hazara topluluğunu hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.