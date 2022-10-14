Son dakika haberi... Pakistan'da halk, Svat bölgesinde artan terör eylemleri sebebiyle sokaklara çıktı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Svat bölgesinde binlerce kişi, teröre karşı sokaklara çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 10 Ekim'de Mingora şehrinde okul servisine yönelik silahlı saldırının yankıları bölgede sürüyor.

Mingora halkı, son dönemde artan saldırılara karşı sokaklara çıktı. Cuma namazının ardından şehrin merkezinde toplanan binlerce kişi, teröre karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, önlem alınmada yetersiz kalınması halinde silahlanabilecekleri konusunda yetkililere uyarıda bulundu. Bu, Svat bölgesinde ağustostan bu yana gerçekleşen 8. gösteri oldu.

Şangla bölgesinde de benzer bir gösteri gerçekleşti.

Terör olayları

Pakistan Talibanı'na (TTP) karşıtlığıyla bilinen yerel bir lider, geçen ay bombalı saldırıda öldürülmüştü.

Mingora şehrinde 10 Ekim'de okul servisine düzenlenen saldırıda, servis şoförü hayatını kaybetmiş, bir öğrenci ağır yaralanmıştı.

Okul servisine yönelik saldırının, Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay'a düzenlenen silahlı saldırının 10. yılına denk gelmesi dikkati çekmişti. Yusufzay, "kızların eğitimini teşvik ettiği" gerekçesiyle 9 Ekim 2012'de Mingora'da öğrenci servisindeyken TTP'nin düzenlediği silahlı saldırıda başından vurularak yaralanmıştı.

Şiddet olaylarında artış

Başkent İslamabad'a 240 kilometre uzaklıktaki Svat bölgesi, 2009'a kadar TTP'nin "kalesi" olarak görülüyordu. Bu tarihten sonra Pakistan ordusunun başlattığı operasyonlar sonucu TTP, bölgeden çıkarıldı.

Pakistan'ın TTP ile yürüttüğü ve herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen müzakereler sonrası ağustostan bu yana bölgede şiddet olaylarında da artışlar görülüyor.