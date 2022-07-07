The Tribune gazetesinin haberinde, TTP'nin, terör örgütü DEAŞ-H ile el ele vermesinin yıkıcı sonuçları olacağı ve bu sebeple İslamabad'ın TTP ile görüşmeleri başlattığı belirtilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Pakistan'da karakola düzenlenen bombalı saldırıda bir polis öldü - Son Dakika

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