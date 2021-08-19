Son dakika haberi... Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine bombalı saldırı - Son Dakika

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Pencap'ın Bahavalnagar şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde, çok sayıda ambulansın ve polisin patlama alanına hareket ettiği, yaralı kişilerin yol kenarlarında beklediği yer aldı.

Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Bölgedeki Şii lideri Havar Şevket de patlamayı doğrularken, saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan'da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.