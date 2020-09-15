Öğrencilerin okula girişi

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Sosyal mesafeli sıra düzeninden detaylar Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık altı aydır kapalı olan okullar, yeni kurallarla bugün yeniden açıldı. Başkent İslamabad'da öğrenciler, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sınıflarına geri döndü.