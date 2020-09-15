Son dakika haberi | Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okullar yeniden açıldı
Son dakika gündem haberi... Öğrencilerin okula girişi Ders detayları Sosyal mesafeli sıra düzeninden detaylar Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık altı aydır kapalı olan okullar, yeni kurallarla bugün yeniden açıldı.
Öğrencilerin okula girişi
Ders detayları
Sosyal mesafeli sıra düzeninden detaylar Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık altı aydır kapalı olan okullar, yeni kurallarla bugün yeniden açıldı. Başkent İslamabad'da öğrenciler, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sınıflarına geri döndü.
Son Dakika Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı