Son dakika haberi | Pakistan'da mahkeme, ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davası sanıklarının salıverilmesine hükmetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Pakistan'da mahkeme, ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davası sanıklarının salıverilmesine hükmetti

28.01.2021 11:57
Son dakika haberi | Pakistan'da mahkeme, ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davası sanıklarının salıverilmesine hükmetti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'da Yargıtay, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmasını ertelettiği 4 sanığın salıverilmesi kararı aldı.

Pakistan'da Yargıtay, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmasını ertelettiği 4 sanığın salıverilmesi kararı aldı.

Yargıtay, Sindh Yüksek Mahkemesinin 24 Aralık 2020'de aralarında "baş şüpheli" Ahmed Ömer Said Şeyh'in de bulunduğu 4 kişinin derhal serbest bırakılmasına dair verdiği kararı temyize taşıyan Sindh hükümetinin itirazını reddetti.

Mahkeme, Şeyh ve diğer 3 kişinin serbest bırakılmasına hükmetti.

Gazeteci Pearl'ün ailesi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün alınan karar tamamen adalet komedisi ve katillerin serbest bırakılması her yerdeki gazetecileri ve Pakistan halkını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı. İnternette Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanması üzerine gözaltına alınan Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer üç şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Pakistan mahkemesi, 15 Temmuz 2002'de Şeyh'e ölüm cezası, diğer üç sanığa ise cinayetteki rolleri nedeniyle ömür boyu hapis cezası vermişti. Sanıklar, mahkeme kararına itiraz ederek temyize başvurmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesinin 2011'de hazırladığı soruşturma raporunda, Şeyh ve diğer üç sanığın, bu davada yanlışlıkla mahkum edildiği öne sürülmüştü.

Yasa, 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor

Sindh Yüksek Mahkemesi, Nisan 2020'de WSJ muhabiri Pearl cinayeti davasında 3 sanığa beraat, 1 sanığa 7 yıl hapis cezası vererek, 18 yıldır hapiste olan sanıkların salıverilmesine hükmetmişti.

Pakistan hükümeti ise ABD'den gelen eleştiriler üzerine, Yüksek Mahkemenin Şeyh ve diğer 3 sanığın salıverilmesi kararını "Kamu Düzenini Muhafaza Yasası" kapsamında 3 ay ertelemişti.

Yasa, hükümete kamu güvenliğini tehdit edenleri 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor.

Sindh Yüksek Mahkemesi, 24 Aralık 2020'de söz konusu 4 kişinin "derhal" salıverilmesine hükmetmişti.

Söz konusu karar, Sindh hükümetince temyiz edilmek üzere Yargıtay'a taşınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Pearl, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pakistan'da mahkeme, ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davası sanıklarının salıverilmesine hükmetti - Son Dakika


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