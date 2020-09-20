Son dakika haberi: Pakistan'da militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü - Son Dakika

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Pakistan Silahlı Kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, Afganistan sınırına yakın Spalga bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında dün gece çatışma yaşandığı bildirildi.

Pakistan 'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

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Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı