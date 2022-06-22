Son dakika haberi! Pakistan'da şiddetli yağışın yol açtığı kazalarda 4 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Pakistan'da şiddetli yağışın yol açtığı kazalarda 4 kişi öldü

22.06.2022 21:21
Son dakika haberi! Pakistan'da şiddetli yağışın yol açtığı kazalarda 4 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'de şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu.

Şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle Millat Town bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, Çanesar Goth bölgesinde de 2 kişi öldü.

Şehir genelinde bazı dükkanların ve bir çiftliğin de duvarları çöktü, trafikte de kazalar meydana geldi.

Öte yandan şehrin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.

Belucistan ve Pencap eyaletlerinde 19 Haziran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür
Kaynak: AA

Pakistan, Fırtına, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Pakistan'da şiddetli yağışın yol açtığı kazalarda 4 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Pakistan'da şiddetli yağışın yol açtığı kazalarda 4 kişi öldü - Son Dakika
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