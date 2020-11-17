Son dakika... - Pakistan'da tekstil fabrikasında yangın çıktı- Yangın 8 saattir söndürülemiyor - Son Dakika

Son dakika... - Pakistan'da tekstil fabrikasında yangın çıktı- Yangın 8 saattir söndürülemiyor
17.11.2020 16:50
Son dakika gündem haberi: - Pakistan'da tekstil fabrikasında yangın çıktı Yangın 8 saattir söndürülemiyor Pakistan'da bir tekstil fabrikası çıkan yangın 8 saattir söndürülemiyor.
- Pakistan'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
Yangın 8 saattir söndürülemiyor
KARAÇİ - Pakistan'da bir tekstil fabrikası çıkan yangın 8 saattir söndürülemiyor.
Pakistan'ın Sind Eyaleti'ne bağlı Karaçi kentinde tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları 8 saattir devam ediyor. İtfaiye Yetkilisi Arif Mansoori, "Yangını sündürmek için 2 saat daha lazım. Fabrikaya giden yolun elverişsiz olması nedeniyle çoğu su tankeri olay yere ulaşamadı" dedi.
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