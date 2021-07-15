Son dakika haberi: Pakistan'da teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 2 asker öldü.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Pasni şehri yakınlarında teröristlerin güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.??????
Kaynak: AA
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