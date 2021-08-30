Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Güney Veziristan'ın Asman Manza kasabasında teröristlerin el yapımı patlayıcı ile güvenlik güçlerine saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Saldırıyı düzenleyen teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Afganistan'da teröristlerin sınırdaki güvenlik noktasına ateş açması sonucu 26 Ağustos'ta 1, dün ise 2 asker hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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