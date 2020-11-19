TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Açıklamada, çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı kaydedildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Peş Ziyaret bölgesindeki güvenlik noktasına teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Pakistan 'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada iki askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı bildirildi.

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