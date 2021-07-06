Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Ketta şehrinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey Veziristan'ın Hasan Khel bölgesinde teröristler güvenlik noktasına saldırı düzenledi.

Çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Ketta şehrinde ise güvenlik kuvvetleri düzenledikleri operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Haberlerde, her iki çatışmada da teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.