Son dakika haberi | Pakistan'daki Türk şirketlerin Lahor Atık Yönetimi firmasıyla yaşadığı anlaşmazlığa ilişkin görüşmeleri sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Pakistan'daki Türk şirketlerin Lahor Atık Yönetimi firmasıyla yaşadığı anlaşmazlığa ilişkin görüşmeleri sürüyor

26.12.2020 19:19
Son dakika haberi | Pakistan'daki Türk şirketlerin Lahor Atık Yönetimi firmasıyla yaşadığı anlaşmazlığa ilişkin görüşmeleri sürüyor, System.String[]

Son dakika haberler: Pakistan'ın Lahor şehrinde 21 Aralık'ta gece şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu"nun, Lahor Atık Yönetimi şirketiyle (LWMC) çıkan anlaşmazlığa ilişkin temasları devam ediyor.

Pakistan'ın Lahor şehrinde 21 Aralık'ta gece şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu"nun, Lahor Atık Yönetimi şirketiyle (LWMC) çıkan anlaşmazlığa ilişkin temasları devam ediyor.

AA muhabirinin Türk şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, LWMC ile Türk şirketleri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıya LWMC Yönetim Kurulu Başkanı Malik Ali Amjad Nun, LWMC Üst Yöneticisi (CEO) İmran Ali Sultan, Özpak CEO'su Nizamettin Kocameşe, Özpak Genel Müdür Yardımcısı Kerim Esen, Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel ve bu şirketlerin yetkilileri katıldı.

Nun, Türk şirketlerin LWMC ve yöneticilerine açtıkları davanın kendilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek, tüm uyuşmazlıkların masada çözümüne hazır olduklarını dile getirdi.

Sorunların masada çözümünün her iki tarafın lehine olduğunu yineleyen ve vermiş oldukları zararları tazmin etmeye hazır olduklarını belirten Nun, Türk şirket yetkililerinden kendilerine yönelik açılan davalardan feragat edilmesi talebinde bulundu.

LWMC CEO'su Sultan ise "el koydukları araçlar" konusunda yol haritası oluşturduklarını, her iki tarafın temsilcilerinin bulunduğu bir uyuşmazlık komitesi oluşturup bu komitenin belirleyeceği fiyatlar üzerinden araçları satın alabileceklerini kaydetti.

Özpak CEO'su Kocameşe, son iki yıldır süregelen sorunlarla ilgili birçok kez kararlar alındığına, söz konusu kararlardan LWMC lehine olanların uygulandığına fakat Türk şirketlerin lehine olan tek bir kararın dahi yürürlüğe girmediğine dikkati çekti.

Kocameşe, "2019 yılı Nisan'da alınan uyuşmazlık kararlarının ve bu yıl haziranda karşılıklı imzalanan mutabakatın yürürlüğe koyulması halinde araçlarımızın LWMC tarafından kullanılmaması hakkında açtığımız davayı durdurabiliriz ve ön tahkimi kabul edebiliriz." dedi.

Türk şirketler ile LWMC arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili gelecek günlerde farklı düzeylerde toplantıların yapılması bekleniyor.

Dün, her iki taraf, gayriresmi düzenlenen toplantıda bir araya gelmişti.

Konuyla ilgili 24 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıya, Pencap Eyaleti Başbakan Müsteşarı Cavid Refik Malik, Pencap Adalet ve Parlamento İlişkileri Bakanı Muhammed Başarat Raja, Pencap Sanayi ve Ticaret Bakanı Mian Muhammed Aslam İkbal, LWMC CEO'su Sultan, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay, Özpak CEO'su Kocameşe, Albayrak Proje Koordinatörü Özel ve bu şirketlerin yetkilileri katılmıştı.

Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık'ta çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

Sultan ise söz konusu eylemin "yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu" savunmuştu. ???????Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

Pakistan, Aralık, Lahor, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pakistan'daki Türk şirketlerin Lahor Atık Yönetimi firmasıyla yaşadığı anlaşmazlığa ilişkin görüşmeleri sürüyor - Son Dakika


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