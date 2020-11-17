Son dakika haberi | Pakistan'dan Hindistan'a "terörü finanse etme" suçlaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Pakistan'dan Hindistan'a "terörü finanse etme" suçlaması

17.11.2020 08:21
Son dakika haberi | Pakistan'dan Hindistan'a

Son dakika haberler: Hindistan'ı "terörü finanse etmekle" suçlayan Pakistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin büyükelçilerine konuya ilişkin hazırladığı dosya hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Hindistan'ı "terörü finanse etmekle" suçlayan Pakistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin büyükelçilerine konuya ilişkin hazırladığı dosya hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Şah Mahmud Kureyşi'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın büyükelçilerine başkent İslamabad'da konuya ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, büyükelçilerin, Hindistan'ın Pakistan'da "terörün planlanması, teşvik edilmesi, desteklenmesi, azmettirilmesi, finanse edilmesi ve uygulanmasına" katılımıyla ilgili haberdar edildiği aktarıldı.

Hindistan'ın Pakistan'da terörü finanse ettiğine dair "kesin kanıtlardan oluşan dosyanın" büyükelçilere teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Pakistan'ın Yeni Delhi yönetiminin İslamabad'a karşı terörizme ve istikrarı bozucu faaliyetlere devlet eliyle desteğini uluslararası kamuoyuna vurgulamaya devam edeceği kaydedildi.

Pakistan'ın adımı, birkaç gün önce Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden 13 Kasım'da yapılan açıklamada, Hindistan'ın havan ve roket saldırılarında 1 asker ile 5 sivilin yaşamını yitirdiği, aralarında kadınların bulunduğu 30'dan fazla sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

Öte yandan, Hint yetkililer, Pakistan birliklerinin ateşinde 5 asker ile 6 sivilin öldüğünü iddia etmişti.

Pakistan, Hindistan'ın terörü finanse ettiğine dair dosya hazırladı

Kureyşi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'da terörü finanse ettiğine dair "kesin kanıtlardan oluşan bir dosyayı" BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve farklı uluslararası teşkilatlara sunacaklarını söylemişti.

Hindistan'ın, terör örgütleri Cemaat-ül Ahrar, Pakistan Talibanı (TTP), Belucistan Özgürlük Ordusu, Belucistan Özgürlük Cephesi ve Belucistan Cumhuriyet Ordusu'na son 3 yılda 22 milyar rupilik fon sağladığını savunan Kureyşi, Yeni Delhi yönetiminin ülkedeki istikrarı bozmak için bu örgütlere el yapımı patlayıcı, cephane ve silah da temin ettiğini ileri sürmüştü.

Kureyşi, Hindistan'ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu (CPEC) baltalamak için girişimlerde bulunduğuna dikkati çekerek, doğrudan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin gözetiminde bir hücrenin CPEC projelerini sabote etmeye çalıştığını söylemişti.

CPEC'in sabote edilmesi için Hindistan tarafından 80 milyar rupi tahsis edildiğini belirten Kureyşi, 700 kişinin CPEC projelerini sekteye uğratmaları için yetiştirildiğini kaydetmişti.

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Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pakistan'dan Hindistan'a 'terörü finanse etme' suçlaması - Son Dakika


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