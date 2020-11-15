Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

15.11.2020 17:15
Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika habere göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 443 vaka belirlendi, toplam sayı 356 bin 904'e yükseldi.

Son 24 saatte 32 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 141'e, iyileşenlerin sayısı ise 323 bin 225'e ulaştı.

Ülkede, en son 15 Temmuz'da günlük vaka sayısı, 2 bin 304 olarak kayda geçmişti. Bu tarihten sonra vakalar azalma eğiliminde olmuştu.

11 Kasım'da, ülke genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5'i geçmişti. Bu oran, ağustosta yüzde 2,37'ye kadar düşmüştü.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde, maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise bin kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının, evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 106 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 467 bin 113'e çıktı.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artışla 15 bin 211'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 897 artışla 391 bin 991'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı, bugün 1208 artışla toplam 47 bin 417'ye, aktif vaka sayısı ise 12 bin 323'e yükseldi.

Bugün 1013 vaka daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 34 bin 785 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 309'a ulaştı.

Son vakaların 475'i başkent Kuala Lumpur'da görülürken Sabah eyaletinde 381, Selangor'da 185, Negeri Sembilan'da 48 ve Penang'da 42 vaka görüldü.

Diğer 77 vaka ise Perak, Johor, Kedah, Sarawak ve Melaka eyaletlerinde görüldü.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1435 artarak 119 bin 414'e, ölü sayısı 7 artışla 1908'e yükseldi.

Son olarak bir günde 18 bin 979 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 243 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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