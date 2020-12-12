Son dakika haberi... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

12.12.2020 16:33
Son dakika haberi... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endo nezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endo nezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 729 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 435 bin 56'ya yükseldi.

Son 24 saatte 71 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 724'e, iyileşenlerin sayısı 381 bin 208'e ulaştı.

Pakistan'da 28 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan hükümet, halkın Kovid-19 kurallarına uymamaya devam etmesi durumunda daha fazla kısıtlama uygulanacağına dair uyarıda bulundu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 388 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 611 bin 631'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 142 artarak 18 bin 653'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 490 artarak 501 bin 376'ya ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1937 artarak toplam 82 bin 246'ya, aktif vakalar ise 13 bin 751'e yükseldi.

Bugün 911 kişi sağlığına kavuşurken iyileşen vakalar toplam 68 bin 84 oldu.

Son 24 saatte 9 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 411'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 241 kişinin gözaltına alındığını, 202 kişiye de para cezası verildiğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 41 artarak 178 bin 954'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 28 artışla 2 bin 595'e yükseldi.

Son bir günde 55 bin 724 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 578 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Pakistan, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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