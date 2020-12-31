Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

31.12.2020 16:13
Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi: Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 475 vaka tespit edildi, toplam sayı 479 bin 715'e yükseldi.

Son 24 saatte 58 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 105'e, iyileşenlerin sayısı da 435 bin 73'e çıktı.

Pakistan'da bugün, son 2 haftada görülen en yüksek günlük vaka kayda geçti.

29 Aralık'ta, Sindh eyaletinde İngiltere'de görülen ve farklı ülkelere yayılmaya başlayan Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlanmıştı.

Yetkililer, söz konusu Kovid-19 türünün İngiltere'den dönen 3 kişide tespit edildiğini belirtmişti.

Öte yandan, Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çavdri, 1,2 milyon doz Çinli Sinopharm firmasının aşısından alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Çavdri ayrıca özel şirketlere, uluslararası onay alan aşıları ithal etmesine izin verileceğini kaydetti.

Endonezya Çin'den aşı ham maddesi alacak

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 74 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 743 bin 198'e çıktı.

Bugün 194 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı 22 bin 138'e ulaştı.

Ülke genelinde virüsü yenenlerin sayısı toplam 611 bin 97 olarak güncellendi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ülke içinde 15 milyon doz aşı üretmek için Çinli firma Sinovac Biotech'ten aşı ham maddesi satın alınacağını duyurdu.

Bakan Marsudi, ham maddelerin 2021'in başında ülkeye ulaşacağını söyledi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 2 bin 525 artışla toplam 113 bin 10'a, aktif vakalar ise 23 bin 598'e yükseldi.

Bugün 1481 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı toplam 88 bin 941 oldu.

Son 24 saatte 8 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken virüs kaynaklı ölümlerin sayısı toplam 471'e ulaştı.

Tokyo'da ilk kez günlük vaka 1000'i aştı

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 519 artarak 236 bin 463'e, ölü sayısı 49 artışla 3 bin 505'e yükseldi.

Son bir günde 22 bin 868 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 681 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Başkent Tokyo'da ise bir günde ilk kez 1000'i aşkın vaka meydana geldi ve son 24 saatte vaka sayısı 1337 artarak 60 bin 177'ye ulaştı.

Endonezya, Pakistan, Malezya, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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