Son dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.03.2021 17:01
Son dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 495 vakayla toplam vaka sayısı 615 bin 810'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 61 artışla 13 bin 717'ye, iyileşenlerin sayısı 577 bin 501'e çıktı.

Pakistan yerel basınına göre, özel bir şirketin sipariş ettiği 50 bin doz Sputnik V aşısı yetkililere teslim edildi.

Dün, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında şubatta Pakistan'a 500 bin doz aşı hibe eden Çin, İslamabad yönetimine 500 bin doz aşı desteğinde daha bulunmuştu.

Pakistan'da en son 6 Aralık 2020'de bir günde 3 bin 795 vaka görülmüştü. Bu tarihin ardından vakalar düşme eğilimine girmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 570 artışla 1 milyon 443 bin 853'e çıktı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 227 artarak 39 bin 142'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 285 artarak 1 milyon 272 bin 958'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 328 bin 466'ya yükseldi.

1503 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 312 bin 461'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kaybı 1223'e ulaştı.

Öte yandan Çinli firma Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşılarının Malezya'da kullanımı başladı.

İlk CoronaVac aşısını yaptıran Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, aşı olduktan sonra sosyal medya paylaşımında, aşının güvenli olduğunu ve iyi hissettiğini söyledi.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 1499 artarak 453 bin 483'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 32 artışla 8 bin 777'ye yükseldi.

Son bir günde 87 bin 144 kişiye virüs testi yapılırken, 1115 kişi taburcu edildi.

Ülke genelinde 325 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Münir Karaloğlu, Endonezya, Pakistan, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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