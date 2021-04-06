Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 953 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 696 bin 184'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 103 artışla 14 bin 924'e, iyileşenlerin sayısı 618 bin 158'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 549 artarak 1 milyon 542 bin 516'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 162 artarak 41 bin 977'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 296 artarak 1 milyon 385 bin 973'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1300 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 353 bin 329'a yükseldi.

Bugün 1412 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 337 bin 868 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1300'e ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ethem Baba, yapılan klinik incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından Malezya'nın, AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 2 bin 642 artarak 490 bin 698'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 22 artışla 9 bin 290'a yükseldi.

Son bir günde 62 bin 578 kişiye virüs testi yapılırken, 1900 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 451 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.