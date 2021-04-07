Son dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

07.04.2021 17:59
Son dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika habere göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 4 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 700 bin 188'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 102 artışla 15 bin 26'ya, iyileşenlerin sayısı 620 bin 789'a çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 860 artarak 1 milyon 547 bin 376'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 42 bin 64'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 769 artarak 1 milyon 391 bin 742'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1139 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 354 bin 468'e yükseldi.

Bugün 1199 kişinin daha virüsü yendiği ülkede iyileşen kişi sayısı 339 bin 67 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1304'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 451 artarak 494 bin 160'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 artışla 9 bin 326'ya yükseldi.

Son bir günde 54 bin 390 kişiye virüs testi yapılırken 1327 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 456 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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