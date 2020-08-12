Son dakika haberi... Pakistan'ın bilinmeyen güzellikleri "Diyar-ı Pakistan" belgeseliyle TRT World ekranlarında - Son Dakika

TRT World tarafından hazırlanan "Diyar-ı Pakistan (A Place Called Pakistan)" belgeseli izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, Pakistan'ın bilinmeyen ve dünya tarafından görülmeyen güzellikleriyle sıra dışı insanlarını ekranlara getirecek.

Sunuculuğunu ünlü seyahat vloggerı Eva Zu Beck'in üstlendiği belgesel 6 bölüm halinde yayınlanacak.

"Diyar-ı Pakistan"ın ilk bölümü 15 Ağustos Cumartesi günü 21.30'da TRT World'de belgesel takipçilerinin beğenisine sunulacak.

Yolculuk Karaçi'den başlayarak dünyanın en uzun sınırına uzanacak

Eva Zu Beck belgeselde, Pakistan'ın en uzak köşelerine gidip Hindistan, İran, Afganistan ve Çin ile olan dört uluslararası sınıra ulaşacak.

Babür İmparatorluğu'nun başkenti Lahor'dan, Afganistan sınırındaki Hayber Geçidi'ne, görkemli Karakurum Karayolu'na kadar birçok saklı köşe, "Diyar-ı Pakistan" ile gözler önüne serilecek.

Belgeselin birinci bölümünde Karaçi, ikinci bölümünde Lahor, üçüncü bölümünde, Pakistan Hava Kuvvetleri'nden bir savaş pilotu ve dördüncü bölümde Peşaver hikayeleri anlatılacak.

Beşinci bölümde Karakurum Karayolu'nda geçecek belgeselin son yolculuğu Pakistan-Çin arasındaki dünyanın en uzun sınır hattına yapılacak.