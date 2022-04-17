Son dakika haberi... Pakistanlı siyasi liderden İslam ülkelerine, Mescid-i Aksa için askeri güç çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Pakistanlı siyasi liderden İslam ülkelerine, Mescid-i Aksa için askeri güç çağrısı

17.04.2022 04:37
Son dakika haberi... Pakistanlı siyasi liderden İslam ülkelerine, Mescid-i Aksa için askeri güç çağrısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Mescid-i Aksa'nın korunması için İslam ülkelerinin askeri güç oluşturması gerektiğini belirtti.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Mescid-i Aksa'nın korunması için İslam ülkelerinin askeri güç oluşturması gerektiğini belirtti.

Cemaat-i İslami Partisinin lideri Hak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in, kutsal ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmasının ve Kıble Mescidi'nde gerçekleştirdiği zulümlerin dünya genelindeki Müslümanların hislerini incittiğini vurguladı.

Hak, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından yasa dışı şekilde işgal edildiğine ve bu işgalin uluslararası hukuk kapsamında hiçbir gerekçesi olmadığına işaret ederek, Mescid-i Aksa'nın korunması için İslam ülkelerinin askeri güç oluşturması gerektiğini ifade etti.

Aşırılıkçı siyonist hükümetin, Yahudi yerleşimcilerin yasa dışı toprak gasbını günlük rutin haline getirdiği Kudüs'te İslam kimliğini yok etmeye çalıştığı konusunda uyarıda bulunan Hak, İsrail mahkemelerinde de Filistinlilere yönelik zulümlere her gün tanık olunduğuna dikkati çekti.

Silahsız Kudüs halkının silahlı ve göz yaşartıcı gazlarla donanmış İsrail askerlerinin zalimliğine karşı kararlılıkla durduğunu vurgulayan Hak, Pakistan halkının, Filistinlilerin cesaretini ve eşsiz yiğitliğini selamladığını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilmişti.

İsrail ve Filistin'de artan gerilim

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda önceki gün toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Filistin Kızılayı'nın açıkladığı rakamlara göre, olaylarda 150'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını açıklamış ancak net bir rakam vermemişti. Filistinli sivil toplum kuruluşu Esirler Cemiyeti, İsrail polisinin 400 kadar kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

İsrail'de son dört hafta içinde dört ayrı saldırıda 14 İsrailli öldürülmüştü. İsrail ordusunun, Filistinlilerin yoğunlukla yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik müdahale ve baskınlarının artmasının ardından ay başından itibaren Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 18 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaşamını yitirmişti.

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Pakistan, Mescit, İslam, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pakistanlı siyasi liderden İslam ülkelerine, Mescid-i Aksa için askeri güç çağrısı - Son Dakika


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