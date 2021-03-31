Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı

31.03.2021 11:08
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

ERZURUM'daki, Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşüp omuzunu kıran Ahmet Hakan Turhanlıoğlu (42), itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

ERZURUM'daki, Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşüp omuzunu kıran Ahmet Hakan Turhanlıoğlu (42), itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ameliyatının ardından konuşan Turhanlıoğlu kayakçıları uyararak, "Bilmediğiniz yerde kaymayın. Bir de bol kara fazla girmeyin, çünkü altında ne olduğunu bilmiyorsunuz" dedi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde güney ve kuzey pistlerinde kayak yapan Ahmet Hakan Turhanlıoğlu, Yusuf'un deresi olarak da bilinen 27 No'lu pistte kaymak istedi. Bol karın bulunduğu 27 nolu Kuzey pistinde kayan Turhanlıoğlu taşa takılması sonucu yüzüstü düştü. Omuzu kırılan Turhanlıoğlu, bulunduğu yerin yakınından geçen 2 kişiden yardım istedi ama kulaklıklarla müzik dinledikleri için sesini duyuramadı. Bu sırada yanından geçen ve durumu fark eden başka birinin telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye dairesinin, Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli kayaklı arama-kurtarma timi gitti. Ekip, yaralı kayakçıyı sedyeye koyarak dağdan indirdi. Kazazede kayakçı daha sonra jandarmaya ait kar motosikletiyle kayak merkezinde bekleyen ambulansa taşındı. Turhanlıoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.

OLAYI ANLATTI: ELİMİN FERİ GİTTİAmeliyatının ardından konuşan ve 25 yıldır kayak yaptığını söyleyen Turhanlıoğlu, "Kaza günü tek başıma kayak yapıyordum. Kuzey ve güney pistlerinden birkaç tur atınca zeminin buzlu olduğunu gördüm. Belki düşer bir yerimi kırarım diye düşündüm ve 27 pistine yöneldim. 27 Pistinde de bol kar dediğimiz bir zemin söz konusuydu. Çok kar vardı ama alt tarafı taşlıkmış. Piste doğru giderken ağırlıktan dolayı kayaklar aşağıya bastığı için, ayağımdan attı ve yüzü koyun yere düştüm. Omuzumu yere çarptım, omuzum kırılmış sonradan öğrendim. O an bir şey koptuğunu hissettim. Sanki böyle iliklerim aktı derler ya, bir kan boşaldı gibi. Daha sonra sıcaklığından baktım ki elimin feri gitti. Yumruğumu sıkmaya çalışıyordum ama gücüm kalmamış sıkamıyordum. Orada da kimse yoktu pek, 3- 4 kişi vardı. Onlar da kulaklarında kulaklık müzik dinliyordu. Bağırdım yardım edin diye beni duymadı ve durmadan devam ettiler. En son bir kişi durdu. Onun da yanında telefonu yokmuş benim telefonumu alarak yardım istedi. İlk önce itfaiyenin kurtarma ekibi geldi. Onlar beni sedyeye koyarak kayaklarla piste indirdiler. Daha sonra beni kuzey pistinde, Yusuf'un deresi adı verilen çığ bölgesinin bitiminde bekleyen jandarmanın kar motoru teslim aldı. Üstünde bulunduğum sedyeyi kar motorunun arkasına bağlayarak sıfır noktası dediğimiz alana kadar götürdü, bekleyen 112 ambulansına bindirerek hastane aciline getirdiler. Şu an ameliyat oldum, koluma platin taktılar" diye konuştu'BİLMEDİĞİNİZ YERDE KAYMAYIN'

Palandöken'de kayak yapanlara da seslenen Turhanlıoğlu, "Kayak yapanlara tavsiyem şu olur; Bilmediğiniz yerde kaymayın. Bir de bol kara fazla girmeyin, çünkü altında ne olduğunu bilmiyorsunuz" dedi.


Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı

Kayak Merkezi, Jandarma, Erzurum, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'de omuzu kırılan kayakçıyı, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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