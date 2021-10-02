Son dakika haberi... Pamuk fabrikasında yangın - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede geldikleri olay yerinde yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın bir süre sonra tamamen söndürülürken, yangında madde hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kotton pamuk fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

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