Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kurulan pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri arttırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan alınan tedbirlerin uygulanması için faaliyetlerine devam ediyor..
Ekipler, salgının seyrini düşürmek için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürdü.
Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyumu denetleyen ekipler, açık alanlarda tütün ve mamullerinin tüketilmemesi için vatandaşları uyardı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Pamukova'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika