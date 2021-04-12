Son dakika haberi... Pandemi insanları müstakil ev ve arsaya yönlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Pandemi insanları müstakil ev ve arsaya yönlendirdi

12.04.2021 13:03
Son dakika haberi... Pandemi insanları müstakil ev ve arsaya yönlendirdi, System.String[]

Son dakika habere göre Eskişehir'deki müstakil ev ve arsaların fiyatları, koronavirüs kısıtlamalarında apartmandaki evlerinden sıkılan vatandaşların talepleri üzerine yaklaşık yüzde 30 oranında arttı.

Eskişehir'deki müstakil ev ve arsaların fiyatları, koronavirüs kısıtlamalarında apartmandaki evlerinden sıkılan vatandaşların talepleri üzerine yaklaşık yüzde 30 oranında arttı.

Ülkemizi ve dünyayı 1 yılı aşkın süredir etkisi altında tutan koronavirüs, piyasalarda sürekli değişikliğe sebep oluyor. Son zamanların popüler gayrimenkulü müstakil evler haline geldi. Pandemi kısıtlamalarını apartman dairelerinde geçiren insanlar, müstakil ev arayışına girdi. Gerek kendi bahçesinde insanlardan ve huzurlu vakit geçirme isteği, gerekse çocuklarının kapılarının önünde güvenle vakit geçirebileceğini düşünen insanlar müstakil evlere talep gösteriyor.

"Aileler apartman hayatından uzaklaşmaya başladı"

Pandemi döneminde apartman hayatından uzaklaşan insanların beli kriterler ile birlikte müstakil ev seçimi yaptığını belirten Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "Pandemiden dolayı insanların gayrimenkul tercihlerinde değişiklikler meydana geldi. İnsanlar pandemiden dolayı uzun süre geçirdikleri evlerden sıkıldılar. Apartman hayatından sıkıldılar. Bazı evlerde balkon sıkıntısı da var. Aileler kalabalıktan uzakta olarak evlerinin önüne çıkamıyorlar. Çocuklarını gönül rahatlığıyla evlerinin önüne dahi çıkaramıyorlar. Bu tarz sıkıntılar sonucunda aileler apartman hayatından uzaklaşmaya başladı. Şehir merkezine yakın, belediyenin hizmet verebildiği, toplu taşıma aracı ile ulaşımın mümkün olduğu, elektrik ve su bağlantılarında sorun yaşamadığı, çöplerin toplandığı bölgelerde müstakil evlere talep arttı. Şuan piyasada satılık veya kiralık olan müstakil ev yok denilecek kadar az" ifadelerini kullandı.

"Talep çok olunca fiyatlar artmaya başladı"

Taleplerin yükselmesiyle özellikle arsa ve müstakil evlerdeki fiyatların artışına değinen Gazi Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Müstakil evlere talebin artmasıyla fiyatlarda yükseliş oldu. Hem arsa fiyatları hem de müstakil ev fiyatları Eskişehir'de yüzde 30 kadar yükseldi. İnsanların tercihleriyle bu fiyatlar yükseldi. Talep çok olunca fiyatlar artmaya başladı. Fakat insanların talebi hala fazlasıyla var. Maddi imkanı olan insanlar müstakil evleri tercih ederek pandemi sürecinde rahat etmek istiyor. Pandemi uzun sürmesiyle gayrimenkuller insanların yatırım tercihi olmazken, bu durum müstakil ev ve villalar için geçerli değil." - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi... Pandemi insanları müstakil ev ve arsaya yönlendirdi

Eskişehir, Pandemi, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pandemi insanları müstakil ev ve arsaya yönlendirdi - Son Dakika


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